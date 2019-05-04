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Bakan Soylu: “Teröristlerin varlığını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 21:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bilinmelidir ki terör örgütü sınırların dışına doğru itilmiştir ama oradan hain saldırılarına devam etmektedir.

Bakan Soylu: “Teröristlerin varlığını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bilinmelidir ki terör örgütü sınırların dışına doğru itilmiştir ama oradan hain saldırılarına devam etmektedir. Biz de onlar nerede olursa olsun onların varlığını ortadan kaldırabilmek ve bu millete musibet olmalarını engelleyebilmek için topyekun var gücümüzle çalışıyoruz.Milletimizin, ailelerin başı sağ olsun. Allah şehitlerimize gazilerimize bu ülke için fedai can eden vücudunu siper eden evlatlarımıza bizleri mahcup etmesin” dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Hakkari’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derecik ilçesinin Irak sınırında meydana gelen hain saldırı sonrası Hakkari Devlet Hastanesine geldi. Bakan Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hakkari’nin Derecik ilçesinin sıfır noktasında sınırın ötesinden roketle yapılan saldırı sonucu, havanın namüsait şartlarını fırsat bilen teröristler 3 evladımızı şehit ettiler. Bir evladımız da şu anda Yüksekova’da ameliyatta. Dualarımız onun için. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Ülkenin huzur ve birliği için terörle mücadeleye devam edildiğine dikkat çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elbette ki bu mücadeleyi burada ülkemizin huzuru birliği için devam ettiriyoruz. Hem şehitlerimize mahcup olmama hem ülkemizin geleceğine güçlü Türkiye bırakmak için herkes kelle koltukta mücadele ediyor. Bunu bütün milletimiz de görüyor. Bilinmelidir ki terör örgütü sınırların dışına doğru itilmiştir ama oradan hain saldırılarına devam etmektedir. Biz de onlar nerede olursa olsun onların varlığını ortadan kaldırabilmek ve bu millete musibet olmalarını engelleyebilmek için topyekun var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin, ailelerin başı sağ olsun. Allah şehitlerimize gazilerimize bu ülke için fedai can eden vücudunu siper eden evlatlarımıza bizleri mahcup etmesin. Etmeyeceğine inanıyorum. Çünkü kararlılıkla süren bir mücadele ve bu mücadele galip Allah’a yaslanandır” dedi.
Bakan Soylu yapılan açıklama sonrası beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte hastaneden ayrıldı.

Bakan Soylu: “Teröristlerin varlığını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Bakan Soylu: “Teröristlerin varlığını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

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