Bakan Soylu: "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"