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  4. Bakan Soylu: "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"

Bakan Soylu: "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"

03.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan.

Bakan Soylu: "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"

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