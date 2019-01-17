HABER

Bakan Soylu'dan Savaş'a yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerle ilgili iddiası) Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Suriyelilerin Hatay'ın bazı ilçelerinde aday olması halinde belediye başkanlığını kazanabileceği iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için... Yalan bulaşıcıdır dikkat." ifadelerine yer veren Soylu, Hatay'ın ilçelerindeki seçmen sayıları ile vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayılarını da paylaştı.

Paylaşımda Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu, Suriyeli seçmen oranının yüzde 1,17 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı paylaşımda, vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısının 20 bin 793, vatandaşlık kazanamayan Suriyeli sayısının ise 232 bin 757 olduğu kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek." mesajını paylaşmıştı.

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Bakan Çavuşoğlu: Güvenli bölge, Suriye’nin istikrarı için önemliBakan Çavuşoğlu: Güvenli bölge, Suriye’nin istikrarı için önemli
Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (2)Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yalanlama

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Cumhur İttifakı için çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.