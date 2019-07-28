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Bakan Soylu’dan şehit eşine: "O kahraman, sen de kahramansın"

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen polis memuru Taha Uluçay’ın eşi Sümeyra Uluçay, Türk bayrağını teslim alırken, "Mülakatta Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimizi yaparız demiş eşim" dedi.

Bakan Soylu’dan şehit eşine: "O kahraman, sen de kahramansın"

Adıyaman’da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen polis memuru Taha Uluçay’ın eşi Sümeyra Uluçay, Türk bayrağını teslim alırken, "Mülakatta Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimizi yaparız demiş eşim" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehit eşine, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.
Şehit polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği’nde dualarla defnedildi. Defin işleminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Sümeyra Uluçay’a Türk bayrağını öperek teslim etti. Türk bayrağını teslim alan Uluçay, "Eşim söyledi; ’Mülakatta bana sordular nerede görev yapmak istersin diye. Ben de şanlı Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yaparım.’ Bunu söyle dedi. Ben de söylüyorum" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşini teselli ederek, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.

Bakan Soylu’dan şehit eşine:

Bakan Soylu’dan şehit eşine:

Bakan Soylu’dan şehit eşine:

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