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  4. Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerli otomobil ile ilgili, "Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde Twitter'daki mesajını kendi hesabında paylaştı.

Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerli otomobil ile ilgili, "Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde Twitter'daki mesajını kendi hesabında paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu mesajını kendi hesabında paylaştı.
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Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

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