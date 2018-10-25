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'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

FOX haber spikeri Fatih Portakal bir toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin FOX Haber çalışanlarını dışarıya çıkarttığını iddia etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Portakal, "38 yıl önceki 12 Eylül akredite zihniyetinin bir baska versiyonu. Esas maskaralık bu değil midir? " dedi

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Ünlü haber spikeri Fatih portakal Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Portakal sosyal medya kanalı Twitter'dan şunları yazdı:

'VE DEDİĞİNİ YAPTI'

Ve dediğini yaptı. Bakan Pakdemirli’nin talimatı ile danışmanı FOXhaber’in habercilerine bugün yasak uygulayıp, dışarı çıkarttı. 38 yıl önceki 12 Eylül akredite zihniyetinin bir baska versiyonu. Esas maskaralık bu değil midir? Mesleği yapmaya devam.

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BAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ihalesiz et alındığı iddiasını soran Fox TV muhabirini azarlamış, İddiayı soran gazetecinin ‘ıvır zıvır işler yaptığını' söyleyerek, “Gazetecilik değil, maskaralık yapıyorsunuz” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Bekir Pakdemirli fox haber

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sen bizden değilsin mantığı yazık
Arkadaşlar bu AKP'yi ve akp zihniyetini yok etme zamanı gelmedi mi?
demokratik özgürüz diyenler önce basın özgürlüğümüz var mı diye düşünsünler şimdi. bir zahmet
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