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Bakan Tekin duyurdu! 'Gastronomi lisesi' geliyor

19.11.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretim programlarında bir değişiklik planladıklarını ve bu kapsamda müfredatı revize edeceklerini söyledi. Tekin ayrıca turizmle ilgili liselerin tamamını tematik hale getirmeye çalıştıklarını ve yakında 'gastronomi lisesi' programını paylaşacaklarını belirtti.

Bakan Tekin duyurdu! 'Gastronomi lisesi' geliyor

Bakan Tekin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'TravelExpo Ankara 6'ıncı Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Tekin, Ankara'nın turizmin başkenti olduğunu ancak turistik değerlerinin yeterince ön plana çıkarılmadığını işaret ederek, özellikle yerel yönetimlerin elini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

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'TURİZM FAKÜLTELERİMİZİN İŞİN İÇİNE DAHİL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Türkiye'de üniversiteler ile kamu kurumlarının ve toplumun bağlantısının daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, "Üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımızın toplumsal problemlerin çözümü için ürettiği çözüm önerileri, ilgili kamu kurumları ya da ilgili kesimler tarafından yeterince dikkate alınmıyor veyahut problemlerin çözümü için üniversitelerden akademisyen arkadaşlardan yeterince bilgi, destek talep edilmiyor. Sadece bir genelleme yaptım ama özel olarak turizm fakültelerimizin bu anlamda işin içerisine dahil edilmesi gerekiyor" dedi.

Daha sonra öğretim programlarında bir değişiklik planladıklarını ve bu konunun kamuoyunda da tartışıldığını söyleyen Tekin, "Eğitim-öğretim kurumlarımızdaki programlarımızın, çocuklarımızın güncel hayatında karşı karşıya kalabilecekleri problemlerin çözümünde kullanabileceği hale getirilmesini, çocuklarımızın seviyelerine uygun bir hale getirilmesini, seyreltilmesini ve bizim kültürümüze ait referans değerlerimizin bu programların içerisine yedirilmesini arzu ediyoruz. Bütün bu çaba doğrultusunda da müfredatlarımızı revize edeceğiz. Ama böyle çalakalem projeler değil; vizyoner, uzun vadeli" diye konuştu.

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'GASTRONOMİ LİSESİ' PROGRAMI

Müfredatlar revize edildiği sırada çocuklara seyahat veya turizm alışkanlığı kazandırma konusunun da üzerinde durduklarını kaydeden Tekin, turizm konusunda da sektör temsilcileriyle bu anlamda ortak çalışmaya açık olduklarını belirterek, "Şimdi meslek liselerinin tamamını sektörle iş birliği halinde, sektöre katkı verecek şekilde revize etme yolundayız. Meslek liselerinin, spor liselerinin, güzel sanatlar liselerinin ve turizmle ilgili liselerin tamamını tematik hale getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde 'gastronomi lisesi' alt başlığıyla bir programı sizlerle paylaşmış olacağız. Anadolu yemekleri, annelerimizin reçeteleri, Osmanlı mutfağı, Selçuklu mutfağı, hepsinin içerisinde yer aldığı, aynı zamanda bu mutfağın nasıl servis edilmesi gerektiğine dair uygulamalı bilgilerin de yer aldığı bir liseyi sizlerle paylaşmış olacağız" dedi. Tekin, konuşmasının ardından fuardaki stantları ziyaret etti.

(DHA)

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lise yusuf tekin
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