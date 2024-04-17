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  4. Bakan Tunç, görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı

Bakan Tunç, görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı

17.04.2024 17:54
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığının görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?" ve "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sorularıyla ilgili iddialara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Yılmaz Tunç
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