Bakan Turhan: Demir yolu sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te çeşitli incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz" dedi. Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Turhan burada Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Turhan, demir yolu konusunun Türkiye için geçmişten gelen önemli bir konu olduğunu ifade ederek, "AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle, demir yolu konusu devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demir yolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demir yolu hatlarımızın tamamen iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Türkiye genelinde yüzde 45'ini tamamladık. Bu bölgede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştıran iktidarımız bunu belirli illerle bırakmayacak" diye konuştu. 'GAZİANTEP HAVAALANIMIZIN ILS CİHAZI MEVCUT VE ÇALIŞMAKTA' Gaziantep Havalimanı'nın mevcut durumu ile ilgili de değerlendirme yapan Bakan Turhan şunları söyledi: "Gaziantep Havalimanı'nda terminalleri büyütüyoruz. Diyarbakır'dan sonra Gaziantep Havalimanımızda körüklü tüneller ile yolcularımız direkt olarak terminalden uçağı binme fırsatı yakalayacaklar. 6 adet yeni ilave körüklü sistemi içerisinde barındıran terminallerimizin de çalışmalarına başladık ve bunu sürdürüyoruz Son dönemlerde Gaziantep havaalanının ILS cihazı ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada bazı gerçeği tam olarak yansıtmayan haberler bilgiler bize ulaştı. Gaziantep havaalanımızın kategori 2 seviyesinde ILS cihazı mevcuttur. Bu konuyu burada özellikle sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yine Gaziantep havaalanında terminallerin büyütülmesi ile ilgili olarak iş durmuş, iş iptal edilmiş gibi bir söylem zaman zaman olabiliyor. Gaziantep kamuoyunda bu tür konular konuşuluyor ama bu çalışmalarımız başlamıştır ve devam etmektedir." Kentte yapımı devam eden 'Gaziray Projesi' çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziray'ın 2020 yılında tamamlanacağını söyledi. Bakan Turhan, "Gaziray çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem demir yolu hattının rehabilitasyonu hem de hızlı demir yolu projesinin bir parçası olacak olan ve ayrıca şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti olarak faaliyet verecek olan bu projede önemli mesafeler katedilmiş durumda. Toplam 25 kilometre uzunluğundaki bu projenin Başpınar Kavşağı ile Mustafa Yavuz Kavşağı arasındaki çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor. Bu hatta 16 adet istasyon bulunuyor. Bu proje Gaziantep'in yerleşim yerleri ile çalışma alanlarını birleştirecek. Günde 360 bin vatandaşımıza ulaşım hizmeti verecek olan bu projede genel olarak yüzde 70 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda" diye konuştu. Bakan Turhan 'Gaziray Projesi'nin ardından genişletme çalışmaları devam eden Gaziantep-Nizip Karayolu'nda incelemelerde bulundu.

