Bakan Turhan: Projeler için 274 milyar TL daha harcama yapacağız

Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı.

Bakan Turhan, "Önümüzdeki dönemde de yatırım programımızdaki projeler için 274 Milyar TL daha harcama yapacağız. Ulaşım ve iletişimde daha yapacak işimiz çok." dedi.

DEMİRYOLLARINA 133 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

İSO Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Bakan Turhan, “Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari avantaja dönüşebilmesi için öteden beri ihmal edilen demiryollarının ayağa kaldırılması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve hükümetlerimizin destekleri ile gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, Lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve Milli demiryolu sanayinin geliştirilmesine hız verilmesini öncelikli politikalar olarak belirledik ve yaptık. Bu kapsamda demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.