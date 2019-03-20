ANKARA, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimden daha güçlü bir şekilde çıkacağını belirterek, "Bunu bildikleri için de kirli ittifakları devreye sokuyorlar. Yazıklar olsun, bu tür ittifaklar peşinde koşanlara" dedi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin (EkoAvrasya) kuruluşunun 13. yıl dönümü şerefine, Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni düzenlendi. Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Genel Başkanı Bülent Arınç ve çok sayıda davetli katıldı. Turhan, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınadığı konuşmasında, "Birileri olaya terör demeye çekinirken milletimiz ve Cumhurbaşkanımız ilk günden tavrını koydu. Büyük devlet, büyük millet, büyük lider olmak böyle bir şey işte. Bölgemizde, çevremizde daha nice benzer durumlar söz konusu. Aslında hiçbiri de tesadüfi olan şeyler değil. Biz, hükümet olarak meseleye ilk günden beri bu geniş perspektiften bakıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Başka türlü yaklaşsaydık, 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını 16 yıla sığdıramazdık" şeklinde konuştu.