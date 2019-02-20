Bakan Varank esnaf ve vatandaşı dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında Bakan Mustafa Varank, öğle namazı için Ulu Cami’ye geçti. Namaz sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Varank, bir dükkanda vatandaşlara simit ve çörek dağıttı. Vatandaşlar Bakan Varank’a yoğun ilgi gösterdi.
Kahramanmaraş’a özgü meyan şerbetini içen Bakan Varank, bir çay bahçesinde vatandaşlarla oturdu. Cumhur İttifakı için oy isteyen Varank, vatandaşların taleplerini dinledi.
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