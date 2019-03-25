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Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

ARSİN OSB’DE İLK DOĞAL GAZ VERİLDİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Of'taki programının ardından Arsin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (3)

ARSİN OSB’DE İLK DOĞAL GAZ VERİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Of'taki programının ardından Arsin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu. Burada Arsin OSB’ye ilk doğalgaz verilmesi programına katılan Bakan Varank "Sayın bakanımız Berat Albayrak’ın söz verdiği OSB’ye doğal gazımızı kavuşturmuş olduk. Bu doğal gaz 42 kilometre öteden buraya getirildi. İnşallah buradaki üreticilerimize ciddi bir avantaj sağlayacak. Biz nisan ayında buradaki Yatırım Adası’nın yönetici şirket sözleşmesini de imzalamış olacağız. OSB’mizin enerji nakil hatlarıyla ilgili olarak bu sene 3,6 milyon liralık bir kaynağı da buraya aktaracağız. Seçimden sonra da Sanayi Sitesi ile ilgili nasıl adımlar atabiliriz bunların planlamalarını yapacağız" dedi.
'BİZ YÜKÜNÜZÜ ALIYORUZ, SİZLER DE ÇABAMIZI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIN'
Bakan Varank, Arsin OSB’deki programının ardından karayolu ile, Trabzon’a gelerek, bir otelde düzenlenen ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanının istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdiğini söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerimizden 54 bin işyeri faydalandı. Devletimizin kasasından 1,2 milyar lira ödedik. Cumhurbaşkanımız istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdi. Aralık 2020’ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz aynen sürüyor. Biz yükünüzü alıyoruz, sizler de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Konu istihdam olduğunda, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz"
'BİZİM İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK BİR AĞIRLIĞIMIZ VAR'
Bakan Varank, Trabzonluların İstanbul'da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a destek istedi. Bakan Varank, "Bizim İstanbul'da çok büyük bir ağırlığımız var. Trabzonlular İstanbul'da çok önemli bir yere sahipler. Ben buradaki kardeşlerimden İstanbul'u da unutmamalarını rica ediyorum. Sadece Trabzonlu olduğu için bu şehre hiçbir hizmeti geçmemişleri değil, Binali Yıldırım gibi hem Trabzon'umuza hem Türkiye'mize çok hizmetleri geçmiş bir ismi vefamızla mutlaka desteklemeliyiz. Sizlerden ricam, telefon rehberlerinizi çıkarmanız eşi, dostu, akrabayı aramanız Binali Yıldırım'a İstanbul'da da destek vermek üzere gayret göstermeniz" diye konuştu.

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Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (3)Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (3)

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