Bakan Varank'tan gençlere doğum günü ziyareti

Türkiye'de bir milyon gencin ilk defa bu seçimde oy kullanacağını belirten Varank, "Cumhurbaşkanımız 'Seçilmek değil, seçmek önemli' diyor. Bu tabii gençlere de bir sorumluluk yüklüyor. Gençlerimiz, şehirleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili oy vermiş olacaklar. İnşallah güzel tercihler yaparız. Sizi de bizi de sevindiren neticelere ulaşırız." diye konuştu.

İlk olarak Yahya Kaptan Mahallesi'nde ikamet eden Gizem Kavuncu'nun kapısını çalan Varank, yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak genç kızın doğum gününü tebrik etti.

Bakan Varank, misafirperverliklerinden dolayı Kavuncu ailesine teşekkür ederek, "Bizi evinizde ağırladınız. Her şey vatanımız için, ortak paydamız o. Tekrar doğum günün kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Varank'ı annesiyle evinde ağırlayan Kavuncu da heyecanını "Hiç beklemiyordum. Kalbim çok hızlı atıyor. Alışık olmadığım şeyler." sözleriyle ifade etti.

Sürpriz ziyarette pasta kesilerek, doğum günü kutlaması yapıldı.

- "Gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Bakan Varank, daha sonra 18 yaşına giren Umutcan Keskin'e ziyarette bulundu.

Sürpriz ziyaret konusunda teklifin AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldiğini dile getiren Varank, "Ben de düşündüm. Nasıl olur acaba? Bir de böyle işlerde önden bir aranır, haber verilir. Ben ona müsaade etmedim. 'Bizim gideceğimizi kesinlikle söylemeyin.' dedim." diye konuştu.

Varank, ziyaret ettikleri gençlerin doğum günü olmasının ayrı bir sürpriz olduğunu anlatarak, "Gençlik kollarımız ilk defa oy kullanacak bütün gençlerimizi ziyaret ediyor. Onlara hem haklarını anlatıyorlar hem de AK Parti adına oy talep ediyorlar. Tüm Türkiye'de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de 'Bakan Abi'leri olarak onlara eşlik ediyorum." ifadelerini kullandı.