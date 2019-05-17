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Bakan Yardımcıları Sivas'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Selim Dursun, TÜDEMSAŞ'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Selim Dursun, Sivas'taki Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii AŞ'yi (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bulunmak için Sivas’a gelen İskurt ve Dursun, TÜDEMSAŞ’ı ziyaret ederek Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu'ndan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bekir Torun Seminer Salonu’nda TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu, şirketin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başoğlu, "Son yıllarda dünyadaki gelişmelere bağlı olarak teknolojik yatırımlar yapıldı. Yeni nesil yük vagonları üretildi. Burada üretilen milli yük vagonu Avrupa demir yollarında yük taşıyor. Diğer vagonlarımız için Ar-Ge çalışmalarına devam ediliyor. 2015-2023 yılları arasında üretilmesi hedeflenen 13 projemiz var." ifadelerini kullandı.

TÜDEMSAŞ anı defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Enver İskurt da "TÜDEMSAŞ’ta bulunmaktan dolayı ülkem, milletim adına gurur duyuyorum. Kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen süreçte alanında geldiği seviyede büyük aşamalar kaydettiğine şahit oldum. Bundan sonra da teknolojik yeniliklerle birlikte çok daha ileri seviyelerde olacağına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise "12 Mayıs 2011’de Genel Müdür olarak göreve başladığım yerde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. TÜDEMSAŞ’ı bugünkü ziyaretim o ilk gün yaşadığım heyecanı tekrar yaşattı. Tüm mesai arkadaşlarımıza Sivas'ımız için bir değer olan atölyeyi daha güzel noktalara taşımaya yönelik çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." ifadeleri kullandı.

Daha sonra heyet Vagon Üretim Fabrikası, Vagon Onarım Fabrikası, Kaynak Eğitim Merkezi ve Ar-Ge birimini gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas TÜDEMSAŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları

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