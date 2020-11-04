Bakan Yardımcısı açıkladı! Sosyal medya ağlarına milyonlarca lira ceza

Sosyal medya yasası ile birlikte gelen sosyal medya platformlarının temsilci bulundurma zorunluluğu için verilen süre geçtiğimiz günlerde dolmuştu. Sosyal medyada ise birçok platformun sosyal medya temsilcisi atamadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CEZA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya platformlarına ceza kesildiğini açıkladı. Açıklamaya göre Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya mecralarına 10'ar milyon TL ceza kesildi.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta facebook, instagram, twitter, periscope, youtube ve tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 4, 2020

VK TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATADI

AA'nın haberine göre, sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerine ilişkin BTK'ya bildirimde bulundu. Temsilcinin bilgileri de VK'nin internet sitesinde yayımlandı.

SÜRE 2 KASIM'DA DOLDU

Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.