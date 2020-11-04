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Bakan Yardımcısı açıkladı! Sosyal medya ağlarına milyonlarca lira ceza

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sosyal medya yasası hakkında resmi Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Sayan, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi sosyal ağ platformlarına 10'ar milyon TL'lik ceza kesildiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı açıkladı! Sosyal medya ağlarına milyonlarca lira ceza

Sosyal medya yasası ile birlikte gelen sosyal medya platformlarının temsilci bulundurma zorunluluğu için verilen süre geçtiğimiz günlerde dolmuştu. Sosyal medyada ise birçok platformun sosyal medya temsilcisi atamadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CEZA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya platformlarına ceza kesildiğini açıkladı. Açıklamaya göre Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya mecralarına 10'ar milyon TL ceza kesildi.

VK TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATADI

AA'nın haberine göre, sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerine ilişkin BTK'ya bildirimde bulundu. Temsilcinin bilgileri de VK'nin internet sitesinde yayımlandı.

SÜRE 2 KASIM'DA DOLDU

Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım'da sona erdi.

Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK'ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye'de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10'ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olması gerekende bu ayrıca vergilendirmeyide getirmelisiniz 15 yaşındaki cocuk makara yaparak milyarları indiriyor cebe ne güzel istanbul?
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