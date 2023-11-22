Bakan Yerlikaya: '11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerimizin katılımıyla Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara; 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 drone, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcımız katılıyor. Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



Kaynak: DHA





