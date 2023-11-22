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  4. Bakan Yerlikaya: '11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor'

Bakan Yerlikaya: '11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor'

22.11.2023 14:33 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerimizin katılımıyla Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara; 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 drone, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcımız katılıyor. Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: DHA

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