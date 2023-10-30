Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 158 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 158 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı. Zehir tacirlerine hayatı zehir edeceğiz.

Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma’mız 12 ilimizde NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi. Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 ton 068 kg esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi. 16 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 100 kg skunk, 11 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kg esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg eroin, 1 kg skunk, 500 gr bonzai ele geçirildi. 28 zehir taciri yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 2 kg kenevir tohumu ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29.232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2000 adet adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 102,5 kg skunk, 3 kg metamfetamin ele geçirildi. 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan2 ayrı operasyonda: 385 gr kokain, 400 gr (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 3 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 kg metamfetamin , muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 Zehir tacirine adli kontrol verildi.ü

Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

ZEHİR TACİRLERLERİNE YÖNELİK 1⃣2⃣ İLİMİZDE DÜZENLENEN NARKOGÜÇ OPERASYONUNDA 1⃣5⃣8⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz❗️



Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere… pic.twitter.com/KFQ9vJ1iqp — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2023







