HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! "2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

Bakan Yerlikaya duyurdu! "2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

25.06.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin ve sınır dışı işlemleri süren yabancıların sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! "2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "2023 yılında; (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46.633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17.965 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor. 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3.192 düzensiz göçmen yakalandı. 1.831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi." ifadelerine yer verdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Titan' denizaltısı hakkında açıklama!'Titan' denizaltısı hakkında açıklama!
Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"
Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardıJapon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı
Anahtar Kelimeler:
göçmen Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.