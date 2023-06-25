Bakan Yerlikaya duyurdu! "2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "2023 yılında; (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46.633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17.965 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor. 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3.192 düzensiz göçmen yakalandı. 1.831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi." ifadelerine yer verdi.

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2023 yılında; (01 Ocak-22 Haziran 2023)



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16-22 Haziran tarihleri arasında;… pic.twitter.com/SRd56Mjb6J — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2023

(AA)

