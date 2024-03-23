Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 ilde DEAŞ operasyonu! 24 şüpheli yakalandı…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da gerçekleştiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında İstanbu’da 13, Aksaray’da 3, Bolu’da 1, Gaziantep’te 2, Kilis’te 1, Sakarya’da 2, Samsun’da 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024







