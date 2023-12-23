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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'Sis' operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'Sis' operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

23.12.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiğini duyurdu. 'Sis-2 operasyonlarında' 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 37 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi!

Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında:

  • 13.091.486 adet doldurulmuş makaron

  • 9.319.210 adet boş makaron

  • 81.030 paket sigara

  • 8.908 kg tütün mamulü,

  • 9.429 adet puro,

  • 12.913 adet elektronik sigara ve likiti,

  • 9.239 adet sahte bandrol,

  • 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı!

  • Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi!

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak!

Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!

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Ali Yerlikaya operasyon sis
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