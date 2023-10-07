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Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara'da operasyon: Gözaltılar var, aralarında...

07.10.2023 09:05 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilmiş 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. "


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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya

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