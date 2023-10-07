Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara'da operasyon: Gözaltılar var, aralarında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:
"İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. "
İSTANBUL VE ANKARA’DA FETÖ’YE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 9️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023
HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN HAİNLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ❗️
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör… pic.twitter.com/fxHiKpvogu