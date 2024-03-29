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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 07:56
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İçişleri Bakanlığı'nın çetelere yönelik operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah yaptığı açıklamada, İnterpol kırmızı bülteniyle “yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da kritik operasyon! Biri kırmızı bültenle aranan iki kişi ekiplerin operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

Ekran Alıntısı2

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ali Yerlikaya kırmızı bülten
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