Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da kritik operasyon! Biri kırmızı bültenle aranan iki kişi ekiplerin operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı." ifadelerini kullandı.
İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2024
🟥Talgat Baisaov ve
“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan
🟥 Maxat Rakhishov
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/yZoCTRFTjn