Bakan Yerlikaya duyurdu! PKK'ya ağır darbe, etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, 1’i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Erzincan’ın Kemah Kırsalında Düzenlenen Kahramanlar-28 operasyonunda;

1’i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi.

Aziz milletimiz emin olsun:

Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve GRİ kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek."

Erzincan’ın Kemah Kırsalında Düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda;



????1️⃣’İ YEŞİL

⬜️1️⃣’İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016… pic.twitter.com/IgzfePc6O5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023







