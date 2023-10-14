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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sınır ötesine HDP milletvekilinin aracı ile kaçıyorlardı! İki terörist yakalandı

14.10.2023 12:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahsın yakalandığını açıkladı. İki teröristi getiren aracın HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sınır ötesine HDP milletvekilinin aracı ile kaçıyorlardı! İki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahsın yakalandığını açıkladı. İki teröristi getiren aracın HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.

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Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.


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