HABER

Bakanı Soylu, off road aracı kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca ilçesinde off road aracı kullandı.İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2.

Bakanı Soylu, off road aracı kullandı

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca ilçesinde off road aracı kullandı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan Bakanı Soylu, Zap Suyu’nda kano ve rafting yapan sporcuları izledikten sonra, geçen yıl Çukurca’da PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp’in adının verildiği paintbol sahasını, şehidin annesi Müşerref Alp, ablası Çiğdem Alp, yakınları ve beraberindekilerle açtı. Bakan Soylu, festival kapsamında düzenlenen Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayağı’nın açılış atışını yaparak, ilk müsabakayı izledi. Soylu, son olarak, ilçe merkezinde düzenlenen off road gösterilerini de izledi. Off road yarışlarının startını veren Bakan Soylu, daha off road aracı kullandı.

Bakanı Soylu, off road aracı kullandı

Bakanı Soylu, off road aracı kullandı

Bakanı Soylu, off road aracı kullandı

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Büyükelçiler İznik'e hayran kaldıBüyükelçiler İznik'e hayran kaldı
Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu da katıldı (2)Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu da katıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar açıkladı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe

Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.