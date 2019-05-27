HABER

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80’den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışmaları yerinde inceledi. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi.

“Bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz”
Çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, işçi önlüğü giydikten sonra, yemek kartı basarak yemekhaneye girdi. Yemek için kuyruğa giren iki bakan, işçilerle tek tek sohbet ettikten sonra sahur yaptı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, işçilerin Ramazanlarını tebrik ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti. Yaptığı konuşmasında istihdam seferberliği çağrısını hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında iş verenlerimizden 2.5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli’de de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, ‘Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz’ diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz” dedi.

“Daha önce bakan gelmemiş, iki bakan beraber geldik”
Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise: “Genel müdürünüz dedi ki; ‘Buraya daha önce hiç bakan gelmedi.’ Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik” ifadelerine yer vererek, “Etkilenmemek elde değil, yaptığınız iş meşakkatli bir iş. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023’e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin önünde güzel bir yol var. Biz iş gücümüzle gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sahur programı, yemek duasının yapılmasıyla sona erdi. Ziyaretin ardından işçilerle sohbete devam eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de fabrikada patlama!

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.