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Bakanlıktan bayramda sağlıklı sofra önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Nermin Çelikay, Ramazandaki uzun açlık sürecinden ve 2 öğün beslenmeden dolayı bağırsak ve sindirim sisteminde değişiklikler olduğunun altını çizdi.Sağlık Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramında doğru ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi.Hekimevinde düzenlenen etkinlikte hazırlanan “sağlıklı bayram sofrası” ile Ramazan Bayramında doğru ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Nermin Çelikay, Ramazandaki uzun açlık sürecinden ve 2 öğün beslenmeden dolayı bağırsak ve sindirim sisteminde değişiklikler olduğunun altını çizerek, “Bu değişiklikten sonra çılgınca yemek yeme olayına girmeyelim” dedi.Kahvaltının kültürümüzde ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Çelikay, “Bayram sabahı 30 gün boyunca yapamadığımız kahvaltıyı beraber yapmak, güzelce yapmak isteyeceğiz.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Nermin Çelikay, Ramazandaki uzun açlık sürecinden ve 2 öğün beslenmeden dolayı bağırsak ve sindirim sisteminde değişiklikler olduğunun altını çizdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramında doğru ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi.
Hekimevinde düzenlenen etkinlikte hazırlanan “sağlıklı bayram sofrası” ile Ramazan Bayramında doğru ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Nermin Çelikay, Ramazandaki uzun açlık sürecinden ve 2 öğün beslenmeden dolayı bağırsak ve sindirim sisteminde değişiklikler olduğunun altını çizerek, “Bu değişiklikten sonra çılgınca yemek yeme olayına girmeyelim” dedi.
Kahvaltının kültürümüzde ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Çelikay, “Bayram sabahı 30 gün boyunca yapamadığımız kahvaltıyı beraber yapmak, güzelce yapmak isteyeceğiz. Kahvaltımızda peynir çeşitleri, domates, salatalık, yeşillik ve protein açısından faydalı olan yumurtayı tüketmeliyiz. Yumurtayla yapılmış sebzeli omlet ya da menemen tercih edebiliriz. Çay ve bitki çayı tüketebiliriz” diye konuştu.
Bayramda ziyaretlerin yoğun olduğunu hatırlatan Çelikay, tatlı ve ikramları küçük porsiyonlarda tüketmek ve ikram etmek gerektiğini belirterek, “Gittiğimiz yerlerde ikramları tüketeceğimiz için en azından evde yiyeceğimiz öğünlerin porsiyonları küçük olsun. İki öğünde de et türü yememeye çalışalım. Kızartma, kavurmadan ziyade zeytinyağla yapılmış sebze yemekleri tüketelim. Yanında yoğurt veya ayran tüketebiliriz” şeklinde konuştu.
Çelikay, ara öğünlerde bir elma, bir bardak süt ve ceviz tüketebileceğimizi söyleyerek, ara öğünlerin bir sonraki öğünde çok yememizin ya da çok aç bir şekilde sofraya oturmamızın önüne geçeceğini kaydetti. Çelikay ayrıca, bu ara öğünleri de gittiğimiz misafirlikteki sağlıklı ikramlardan tercih edebileceğimizi belirtti.
Baklavanın hem yağ hem de şekerden oluştuğu için kalorisi çok yüksek bir yiyecek olduğunu belirten Çelikay, baklava yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Çelikay, Ramazan boyunca su içmenin ihmal edildiğini belirterek, günde 2 ile 2 buçuk litre su içmek gerektiğinin altını çizdi.
Ramazan boyunca fiziksel aktivitenin de ötelendiğini vurgulayan Çelikay, “Bayramda, yürüyerek gidilebilecek yerlere yürüyerek gidebiliriz. Asansör yerine merdiven kullanırsak daha iyi olur. Akşam, yarım saatlik bir yürüyüş de mide ve bağırsak sistemimizin hareketlenip rahatlamasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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