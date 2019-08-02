Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesine verdiği yanıta ilişkin bazı ifadelerin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Turhan tarafından söz konusu soru önergesine verilen yanıtta "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde bir ifade kullanılmadığı belirtilerek, "Soru önergesi yanıtında yer aldığı gibi daha önce maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu iyi olmayan bir alan rehabilite edilerek güzel bir havalimanının inşa edildiği belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nın ICAO kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edildiği vurgulanarak, havalimanının kuş göç yollarında bulunduğu ve bu durumun seyrüseferi olumsuz etkilediği iddialarının da asılsız olduğu bildirildi.