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Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edilmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesine verdiği yanıta ilişkin bazı ifadelerin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Turhan tarafından söz konusu soru önergesine verilen yanıtta "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde bir ifade kullanılmadığı belirtilerek, "Soru önergesi yanıtında yer aldığı gibi daha önce maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu iyi olmayan bir alan rehabilite edilerek güzel bir havalimanının inşa edildiği belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nın ICAO kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edildiği vurgulanarak, havalimanının kuş göç yollarında bulunduğu ve bu durumun seyrüseferi olumsuz etkilediği iddialarının da asılsız olduğu bildirildi.

Tüm dünyada olumsuz hava koşulları başta olmak üzere birçok nedenle uçuşların divert (başka meydana yönlendirme) edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları ve diğer nedenlerle yaşanan pas geçme ve divert edilme sayıları ise herhangi bir şekilde dünyadaki benzer havalimanlarının üzerinde seyretmemekte, hatta birçok uluslararası havalimanına göre daha düşük sayıda yaşanmaktadır. Keza Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı karşılaştırıldığında 2018 yılı nisan, mayıs, haziran, temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı'nda 445 pas geçme olayı yaşanırken, bu yıl aynı aylarda İstanbul Havalimanı'nda sadece 255 pas geçme olayı yaşanmıştır. Bunun yanı sıra nisan, mayıs, haziran, temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı'nda 75 kuş çarpması olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı'nda sadece 14 kuş çarpması olayı yaşanmıştır."

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye ekonomisine ve istihdama çok ciddi katkılar sağladığına işaret edilerek, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği havalimanı hakkında olumsuz algı oluşturmanın Türk milletinin yararına olmadığı aşikardır." ifadesi kullanıldı.

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