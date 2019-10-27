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Baki Can'ın tedavisi için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Baki Can'ın tedavisi için yardım kampanyası

Aydın'ın Germencik ilçesinde doğuştan yürüme güçlüğü çeken 6 yaşındaki Baki Can'ın sağlığına kavuşması için ailesi bağış kampanyası başlattı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan anne Melike Sarsılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan yürüme güçlüğü çeken ve nöropatik mesane hastası olan oğlu Baki Can'ı tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğünü söyledi.

Oğlunun halen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji ve ortopedi bölümünde tedavisinin sürdüğünü aktaran Sarsılmaz, evladının desteksiz yürümesi için özel bir hastanede tedavi olması gerektiğini kaydetti.

Tedavi işlemleri için Aydın Valiliği onayıyla 100 bin liralık yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Sarsılmaz, "Ameliyattan sonra iyiye gideceğinin, yüzde 70 iyileşmenin garantisini veriyorlar. Bu nedenle önce Allah'a dua ediyorum, sonra tüm yardımsever insanlarımızdan yardım bekliyorum. Çocuğumuzun kurtulmasını istiyoruz." dedi.

Sarsılmaz, "Bu ameliyata üç beyin cerrahı girecek. Çocuğumun iyileşmesi için, sağlığına kavuşması için 65 bin lira bulunursa bu gerçekleşecek ve çocuğumuz da tüm çocuklar gibi sağlıklı bir şekilde ayağa kalkarak normal bir şekilde yürüyüp hayatını sürdürecek." diye konuştu.

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