KADIN

Bakımlı olmak hiç zor değil! Kendinizi mükemmel hissettirecek 18 ipucu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 12.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

Güzellik rutininizi geliştirecek ve her zaman hayal ettiğiniz kusursuz görünüme ulaşmanıza yardımcı olacak 18 ipucu.

Bakımlı olmak hiç zor değil! Kendinizi mükemmel hissettirecek 18 ipucu

MANİKÜR

Tırnaklarınızı daha hızlı kurutmak mı istiyorsunuz? Oje sürmeyi bitirdiğinizde, tırnaklarınızı bir bardak buzlu suya bir dakika kadar daldırın. Hemen sertleştiğini göreceksiniz.

1

Tırnak cilası kullanmadan önce, kütikülünüze zeytinyağı kullanın. Bu sayede tırnaklarınızı çevreleyen cildinizdeki cilaları kolayca temizleyebilirsiniz.

2

Manikürünüzü yenilemeniz gerekiyorsa ancak zamanınız yoksa, parıltılı oje kullanabilirsiniz.

3

Eğer Fransız manikürü kullanmak istiyorsanız tırnaklarınıza çıkartmalar yapıştırabilirsiniz.

4

Eğer parıltılı ojelerden kurtulmak zor oluyorsa bir pamuk üzerine aseton sürün tırnaklarınıza koyun ve folyoya sarın. Birkaç dakika sonra parlaklık gitmiş olacak.

5

SAÇ

Saçınızı şekillendirirken, en basit saç modelini bile daha net ve daha dokulu bir görünüm vermek için özel köpük kullanın.

6

Saçlarınız karışmaya eğilimliyse, uçlardan taramaya başlayın, yavaş yavaş köklere doğru yol alın. Bu, hasarı en aza indirecektir.

7

Saçınızı bir havlu ile kuruturken, çok sert ovalamayın. Saçınıza da bükmeyin, çünkü bu kolayca zarar verebilir. Yumuşak bir havlu veya hatta eski bir tişört kullanın.

8

Kuru şampuan veya bebek pudrası kullanmak saçtaki ve saç derisindeki aşırı yağı alacaktır. Yavaşça köklere uygulayın ve saçlarınız gün boyunca temiz ve berrak görünecektir.

9

MAKYAJ

Eğer göz kalemi sürmede başarısızsanız pes etmeyin. Göz kapaklarınız boyunca 3-4 küçük vuruş yapın ve bunları birbirine karıştırın. Alternatif olarak, önce gözlerinizi küçük noktalarla kaplamayı deneyin ve sonra bunları bağlayın.

10

Yumuşak göz kalemlerini veya dudak kalemlerini açmadan önce, buzdolabında birkaç dakika bekletin. Daha iyi açılmasını sağlayacaktır.

11

Koyu göz farını daha hafif olanlarla karıştırın. Örneğin, koyu yeşille kremsi tonları karıştırabilirsiniz. Bu kombinasyonlar hem gündüz hem de akşam görünümleri için işe yarayacaktır.

12

Rujun taşmasını önlemek için baz olarak toz pudra kullanabilirsiniz.

13

CİLT VE VÜCUT BAKIMI

Özellikle yaz sıcağında daima bir termal su spreyi veya nemlendirici krem bulundurun.

14

Besleyici bir göz kremi veya göz jeli kullandığınızdan emin olun. Bu, göz altındaki alanda erken kırışıklıkların oluşmasını önleyecektir.

15

Sabahları gözlerinizi soğuk suyla durulayın ve göz altı alanını buz küpleri ile silin. Bu şişliği giderecek ve cildinizin taze ve parlak görünmesini sağlayacaktır.

17

Vücudunuzun tamamı için, kuru fırçalamayı deneyin: bir fırça alın ve cildinizi duşa girmeden önce nazikçe fırçalayın. Bu dolaşımınızı artıracak ve cildinizi inanılmaz derecede pürüzsüz hale getirecektir.

18

Bir çorba kaşığı çiğ bal, bir çay kaşığı şeker ve bir çorba kaşığı hindistancevizi yağını birleştirin. 5 dakika fırçalayın, daha sonra durulayın. Yumuşak pembe dudaklar için bu maskeyi günlük olarak uygulayın.

19

KİRPİKLERİN DAHA HIZLI BÜYÜMESİ İÇİN

20

Bir kavanozda, E vitamini yağı, hint yağı ve hindistancevizi yağını bir araya getirin. Bir parmağınızı alın ve herhangi bir fazlalığı silin ve yatağa gitmeden önce üst kirpik çizginiz boyunca uygulayın.

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