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'Bakımsızsın' cinayeti iddiası! Filiz Tekin'in ölümüyle ilgili flaş karar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Filiz Tekin'in ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nin raporları üzerine mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

'Bakımsızsın' cinayeti iddiası! Filiz Tekin'in ölümüyle ilgili flaş karar

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarlalarda işçi olarak çalışan, 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekin’in ölümüyle ilgili darp iddiası nedeniyle, eşi İ.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Günlerce konuşulan olayla ilgili İHA’nın haberine göre İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin’in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi’nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin’in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti yapıldı.

Filiz Tekin’in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası, boğma gibi bir bulgu olmadığını da bildirdi.

BAKIMSIZSIN İDDİASI

Filiz Tekin'in kardeşi S.E., İ.T'nin eşi Filiz Tekin'i yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. S.E, “İ.T, yıllardır kardeşime fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet uyguladı. ‘Senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum. Seni; anneme, çocuklara, ineklere bakmak için evde tutuyorum' diyordu. Filiz'den, bakımlı olmasını ve farklı şeyler istemiş. Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin...” diye konuşmuştu.

İ.T.’nin avukatı, raporları yetkili makamlara sunarken, cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli İ.T., mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

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