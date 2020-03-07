HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pehlivan açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pehlivan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 21:45 | Son Güncelleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile ilgili açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pehlivan açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında "Silivri Cezaevinde bir gardiyanın Barış Pehlivan'ın sırtına vurarak darp ettiği" iddiası üzerine Silivri Cezaevi Savcılığımız tarafından olay incelenmiştir.

Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu tutuklu Barış Pehlivan'ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından Cezaevi İdaresine, Cezaevi Savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Barış Pehlivan cezaevi darp Odatv

En Çok Okunan Haberler

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyolar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyolar

Çin'de karantina oteli çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Çin'de karantina oteli çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Kıbrıs'ta gerginlik! Türklere biber gazı sıkıldı

Kıbrıs'ta gerginlik! Türklere biber gazı sıkıldı

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Diğer Haberler
Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs ile ilgili her şey

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri! Kısa ve uzun 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

TEM yolunda zincirleme kaza, otomobil uçtu TIR asılı kaldı: 7 yaralı

TEM'de feci kaza! Otomobil uçtu, TIR asılı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.