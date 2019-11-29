HABER

BAKIRKÖY D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

Bakırköy D-100 Karayolu'nda sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy D-100 Karayolu'nda sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza sonucu D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bakırköy D-100 Karayolu Ataköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Belma Yolcu, arıza lambası yanan 34 CDZ 565 plakalı otomobilini durdurup sağ şeritte beklemeye başladı. Bu sırada seyir halindeki Tarık Özbayrak'in kullandığı 34 JK 0287 plakalı otomobil, sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle sağ şeritte bekleyen otomobilin sürücüsü Belma Yolcu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Belma Yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tarık Özbayrak, gözyaşlarını tutamadı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen anne Özbayrak ağlayan oğlunu sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Yaşlı kadının kredi çıkmazıYaşlı kadının kredi çıkmazı
Hamile köpeği çuvala koyup yola attılarHamile köpeği çuvala koyup yola attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO bazı seferleri iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.