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  4. Bakırköy'de AVM'de taciz görüntüleri çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı yakalandı

Bakırköy'de AVM'de taciz görüntüleri çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı yakalandı

11.05.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde, stantta çalışan bir kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yemen uyruklu ABD vatandaşı olan şüphelinin sınır dışı edileceği belirtildi.

Bakırköy'de AVM'de taciz görüntüleri çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı yakalandı

Olay, İstanbul Bakırköy'deki bir AVM'de 9 Mayıs akşamı yaşandı. Bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşan yabancı uyruklu kişinin, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntüler çektiği öne sürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Yemen uyruklu ABD vatandaşı olan şüpheli A.A.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
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