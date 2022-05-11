Bakırköy'de AVM'de taciz görüntüleri çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı yakalandı

Olay, İstanbul Bakırköy'deki bir AVM'de 9 Mayıs akşamı yaşandı. Bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşan yabancı uyruklu kişinin, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntüler çektiği öne sürüldü.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Yemen uyruklu ABD vatandaşı olan şüpheli A.A.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi. (AA)
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