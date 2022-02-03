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Bakırköy'de Bahattin Delen, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirleyip öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

03.02.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de 15 Kasım 2019'da anne Zübeyde Delen (38), baba Bahattin Delen (38) ve 6 yaşındaki çocukları Ali Delen’in ölü bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Baba Bahattin Delen'in bıraktığı notta kendisi, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirlediği, ölümlerde siyanür dışında herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirlendi. Baba Delen'in telefonunda mesaj yazıldığı ancak gönderilmediği ortaya çıkmıştı.

Bakırköy'de Bahattin Delen, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirleyip öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Bakırköy’de 15 Kasım 2019'da anne Zübeyde Delen (38), baba Bahattin Delen (38) ve 6 yaşındaki çocukları Ali Delen’in evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde Bahattin Delen’in cep telefonunda yapılan incelemede "Önce eşini ve çocuğunu zehirleyip öldüreceğim ardından da intihar edeceğim" şeklinde yazılan ancak gönderilmeyen taslak mesaj belirlenmişti.

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ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜĞÜ ADLİ TIP RAPORUYLA NETLEŞTİ

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma sonucunda "Bahattin Delen’in bırakmış olduğu notta da görüleceği üzere siyanür kullanarak kendisini ve diğer aile üyelerini zehirleyerek öldürdüğü Adli Tıp Kurumu raporu ile anlaşılmıştır. Soruşturmaya konu olan olayda maktulleri intihara yönlendiren veya bu hususta kendilerine yardım eden herhangi bir şüpheli olmadığı için kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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(DHA)

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