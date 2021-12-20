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Bakırköy'de kaza: Refüje çarptı, yön tabelasında asılı kaldı!

20.12.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarparak yön tabelası direğinde asılı kaldı. Hafif yaralı şekilde kazadan kurtulan sürücü, asılı kalan otomobilden ekiplerin yardımı ile kurtarılabildi. İkinci bir kaza yaşanmaması için önlem alındıktan sonra asılı kalan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bakırköy'de kaza: Refüje çarptı, yön tabelasında asılı kaldı!

İstanbul Bakırköy'de bilinmeyen bir nedenle trafik kazası meydana geldi. Kazada, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki otomobil, önce refüje ardından da yön tabelasına çarparak dik bir şeklide asılı kaldı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Fatih G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazada hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polislerin ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldığı yolda, çekiciler asılı kalan otomobili bulunduğu yerden indirerek, otoparka götürdü.

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AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bakırköy
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