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Bakırköy’de araç alev alev yandı

20.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bakırköy’de seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobil cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Florya E5 yan yol üzeri Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracı yol kenarına çekerek indi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği otomobil yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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