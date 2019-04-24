HABER

Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 07:19 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de gece saatlerinde bir müşteri, evine gitmek için bindiği takside hayatını kaybetti.    Olay Bakırköy, Yeşilköy'deki bir taksi durağında gece saatlerinde meydana geldi.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY'de gece saatlerinde bir müşteri, evine gitmek için bindiği takside hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy'deki bir taksi durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi D.(53), isimli bir yolcu evine gitmek için taksi durağından araca bindi. Taksi sürücüsüne Küçükçekmece'deki evine gitmek istediğini belirten Niyazi D.'nin hareketsiz olduğunu gören taksi sürücüsü Hüseyin K., aracı durdurarak uyandırmaya çalıştı. Araçta bulunan yolcunun tepki vermemesi üzerine taksi sürücüsü durağa geri döndü. Durakta bekleyen sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.'yi kontrol edince hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Niyazi D.,'nin cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca gece saatlerinde bindiği takside hayatını kaybeden Niyazi D.,'nin her zaman bu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!
Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybettiBakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde yangın paniği!

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde panik!

Tankerle TIR çarpıştı, otoyol savaş alanına döndü! Korkunç anlar

Tankerle TIR çarpıştı, otoyol savaş alanına döndü! Korkunç anlar

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçta sıkıştı

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Korkunç anlar

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Gece yarısı feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Düzce'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!

Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.