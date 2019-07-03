HABER

Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 08:14 | Son Güncelleme

Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Havalimanı Yolu Caddesi Havuzlu Kavşağı istikametinde seyreden Ahmet S. idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ile annesi Serpil S. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ahmet S. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, Serpil S. ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Hayrettin Döğer tutuklandı!Hayrettin Döğer tutuklandı!
Eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı Eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy trafik kazası yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Aydın'da palet fabrikasında yangın

Aydın'da palet fabrikasında yangın

Son dakika! Gri listedeki Hayrettin Döğer tutuklandı

Hayrettin Döğer tutuklandı!

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti harekete geçtiler

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti harekete geçtiler

Orta Asya'nın en büyük camisi Duşanbe'de yükseliyor

Orta Asya'nın en büyük camisi Duşanbe'de yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.