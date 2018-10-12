KADIN

Bakışların mimarı kaşlarınız değişirse, ifadeniz değişir

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Güzellik dünyasını kasıp kavuran kaşlar, geçmişten günümüze büyük oranda bir metamorfoza uğradı. Kaşlarını karbonla siyaha boyayan Mısırlı kadınlardan, yay gibi incecik kaşlarıyla Hollywood yıldızlarına kadar büyük bir dönüşüm geçiren kaşlar, günümüzde doğala dönüş esasına dayanan kalın formuna kavuştu.

Bakışların mimarı kaşlarınız değişirse, ifadeniz değişir

Ergül Keskin Conture Make Up Studio’nun Kurucusu Ergül Keskin, kış sezonunda öne çıkan kaş trendlerini anlatıyor.

DOLGUN VE KALIN KAŞLAR İLE ETKİLİ BİR İFADE MÜMKÜN

Güzellik dünyası doğal ve abartılı uygulamalar konusunda bir yol ayrımına girse de doğallığın çok daha fazla kişi tarafından tercih edildiği tartışılmaz bir gerçek. Bu noktada birçok güzellik uygulaması doğal bir güzellik yakalamak için nude tonlara dönmüş durumda. Bunun yanı sıra kaşlar da bu değişim rüzgarından nasibini alarak giderek kalınlaşmayı sürdürüyor. Daha yoğun ve kalın kaşların moda olmasıyla birlikte kaş kontür uygulaması da hem kadınlar hem de erkekler arasında giderek yaygınlaşıyor. Özellikle de seyrek kaşı olanlar, daha önce ince kaş modasına uyarak kıl köklerini küstürenler ya da kaşının şeklini beğenmeyenlerin başvurduğu kaş kontür ile dolgun ve kalın kaşlara kavuşmak mümkün hale geliyor.

GÖZLERİN ÖN PLANDA OLDUĞU YOĞUN KAŞ TRENDİ

Yüzünüzdeki en önemli yıldızın kaşlar olduğu bu trendde, yoğunluğu arttırılmış kaşların ön planda olduğu görülüyor. En önemli kriter ise kaşlar arasında herhangi bir boşluğun olmamasıdır. Bu yöntemde kaşların yoğun tutulmuş olması gözleri daha iri göstererek simetrik bir illüzyon yaratır. Çoğu kadın her ne kadar kaş doldurma ürünleriyle bu görüntüyü elde etmeye çalışsa da dakikalarca süren kaş doldurma ile vakit kaybetmek istemiyor, hem de her iki kaşı eşit doldurmanın zorluğunu biliyor. Bu noktada da kadınların yardımına yetişen kaş kontür uygulaması istenilen yoğunluğu doğal pigmentlerle sağlıyor. Uzun süreli kalıcılık sunan kaş kontür uygulamasıyla makyaj rutininin önemli bir uygulaması pratik bir şekilde ortadan kalkarken eşitleme derdi de son buluyor.

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OMBRE UYGULAMASI ARTIK KAŞLARDA

Bir zamanların en önemli saç trendi olan ombre uygulaması, dudak ve kaşları da ele geçirmiş durumda. Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, dünyaca ünlü birçok make up artistin uyguladığı bu yöntemde, kaşların renginde bir oynama söz konusudur. Renklerin ışıktan karanlığa doğru gittiği ombre kaş tekniği, seyrek başlayıp yoğunlaşan kaşları temsil ediyor. Doğal kaşlarda ombre efektini yakalamak isteyen birçok kadın, kaş kontür uygulaması sırasında pigmentasyon seçimini bu şekilde yapabiliyor.

EN GÜZEL TREND YÜZÜNÜZE YAKIŞANDIR

Güzellik endüstrisindeki uygulamaların çabuk değişkenlik gösterdiğini ifade eden Ergül Keskin, aynı şekilde hızla tüketildiğini vurgulayarak şunları söyledi; “Kaşlar yüzünüzün ve bakışlarınızın mimarıdır. Kaşlar bu kadar önemliyken yapay ve suni bir görüntü yaratacak geçici uygulamalara kapılmak yanlış olur. Onun yerine önemli olan doğallığı temel alan trendlerden yüzünüze en yakışanı bulabilmektir.”

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