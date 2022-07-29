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  4. Bakkalın Facebook'ta paylaştığı fotoğraf olay oldu: Çikolata çalan çocuklar terörist mi?

Bakkalın Facebook'ta paylaştığı fotoğraf olay oldu: Çikolata çalan çocuklar terörist mi?

29.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakkalın çektiği fotoğraf karesi gündem yarattı. İstanbul'da bir bakkal, çikolata çaldıkları gerekçesiyle iki kız çocuğunu dükkanında alıkoyarken, Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip sosyal medyada afişe etti. Söz konusu fotoğraflar sonrası bakkala büyük tepki gösterilirken, çikolata çalan çocukların terörist muamelesi gördüğü iddia edildi.

Bakkalın Facebook'ta paylaştığı fotoğraf olay oldu: Çikolata çalan çocuklar terörist mi?

Facebook’taki bir grupta paylaşılan fotoğraf karesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Söz konusu fotoğrafta, masaya konulmuş birkaç çikolata ve içeceğin arkasında iki kız çocuğu bulunuyor. Çocukların arkasındaki duvara da Türk bayrağı asıldığı görülürken, korkuyla kameraya bakan çocukların yaşadıkları endişe yüzlerinde yansıyor.

BAKKAL PAYLAŞTI, TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bir bakkal tarafından yapılan paylaşımda fotoğrafın üzerine da 'İstanbul/Bahçelievler, bu hırsızlara dikkat edin' diye not düşmüş. Gelen tepkiler üzerine sayfadan fotoğraf kaldırıldı ancak grup üyeleri arasında tartışma doğdu.

ÇOCUKLAR TERÖRİST Mİ?

Gruptaki bazı bakkallar çocukların bu şekilde afişe edilmesini doğru bulmazken bazıları da bu tür paylaşımların caydırıcı olduğu görüşünü savundu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da fotoğrafa olan tepkilerini dile getirdi.

Kullanıcılar reşit olmayan çocukların alıkonulduğunu ve fotoğrafla afişe edildiğini belirterek paylaşımı yapan kişinin suç işlediğini belirtti. Kimi kullanıcılar da çocuklara terörist muamelesi yapıldığını öne sürdü.

dasdsaf


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Anahtar Kelimeler:
facebook Bakkal
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