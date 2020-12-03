Bakteri çorbasından başka bir şey değil! Bunu çamaşırlarınızla birlikte yıkıyorsanız...

Birçok kişi mutfağı temizlemek için kullandığı bulaşık bezlerini giysileriyle birlikte çamaşır makinesine atıyor. Ama bu gerçekten iyi bir fikir mi, değil mi görelim. Muhtemelen bu sorunun cevabından şüpheleniyorsunuz.

Bulaşık bezlerinin büyük bir bakteri kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir. Kirli giysilerimiz de tam olarak kusursuz değil ama bu, kullanılmış bulaşık bezlerinizi giysilerinizle birlikte yıkamanın hijyenik olduğu anlamına mı geliyor? Hijyen uzmanı Dr. Lisa Ackerly bu konuda kısaca bilgi verebilir: Bu iyi bir fikir değil.

'BAKTERİ ÇORBASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!'

Giysilerimizin çok çabuk giyilip solmasını ve çirkinleşmesini önlemek için onları nispeten soğuk suyla yıkamayı tercih ederiz. Lisa Ackerley Daily Mail'e, 'insanlar çamaşırlarını daha çok düşük ısıda yıkıyor ve temizlendiklerini düşünüyorlar. Ancak çamaşır makinesine bakteri bulaşmış bir şey koyarsanız, mikropları etrafta dolaştırırsınız ve bir 'bakteri çorbası' oluşturursunuz.

AYRI YIKAYIN

Bu yüzden çamaşırlarınızı ayırmak her zaman akıllıca olacaktır. Temizlemek için kullandığınız eşyalar giysilerinizden ayrı yıkanır. İç çamaşırı gibi şeyleri de ayrı yıkamak en iyisidir. Bunun nedeni, iç çamaşırlarını sıcak bir döngüde yıkamanız gerektiğidir; kalitelerini korumak için tişörtler ve diğer giysiler daha soğuk olanla yıkanmalıdır. Arizona Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Dr. Charles Gerba, "Çoğu insan çamaşırlarını soğuk veya ılık suda yıkar, bu sadece bakterilerin yaklaşık yüzde 80'ini yok eder ve öldürür" diyor.



