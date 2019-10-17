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Bakteri ile dolu! Duş alırken göbek deliğinizi de yıkamayı unutmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Herkes sıklıkla duş alıyor peki duş alırken göbek deliğinizi de yıkıyor musunuz? Araştırmalara göre hayır. Çünkü neredeyse hiç temizlenmeyen göbek deliğinde bu yüzden birçok bakteri bulunuyor.

Bakteri ile dolu! Duş alırken göbek deliğinizi de yıkamayı unutmayın

Araştırmalar, neredeyse herkesin göbek deliğini temizlemeyi unuttuğunu gösteriyor. Dr Travis Stork, 'göbek deliğinizde 60 farklı tipte bakteri bulunduğunu açıkladı.

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Ve sadece vücudunuzun o küçük köşesinde biriken bakteriler değil; içinde ter, sabun, kir ve vücut losyonu da birikir. Tümm bu bakteriler zaman içinde iltihaplanmalara neden olabiliyor.

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Bu nedenle, göbek deliğinizi her gün yıkamak hiç de gereksiz değildir. Bunu yoğun sabun veya temizlik maddeleriyle yapmak zorunda değilsiniz; dikkatlice su ve az miktarda sabunla temizleyebilirsiniz. Ancak yumuşak ya da daha iyisi alkolsüz sabun kullanmaya dikkat etmelisiniz. Göbek deliğinizi temizledikten sonra iyice durulayın.

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