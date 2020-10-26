Bakteri yuvası! Anahtarlar, bulaşık süngerleri...

Her gün temizlemeniz gereken 9 ev eşyasını bir araya getirdik. Sağlığınız için temizlenmeyi hak ediyorlar.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bulaşık havlularının mutfaktaki en kirli yer olduğunu göstermiştir. Aynı şey banyonuzdaki küçük havlular için de geçerli. Günde birden fazla kullandığınız için çok çabuk kirleniyorlar. Bu yüzden mutfağınız ve banyo havlunuz birkaç günde bir, hatta geniş bir aileniz varsa her gün değiştirilmelidir.
Anahtarlar, asansör düğmelerinden daha fazla bakteri barındırır. Kural olarak, anahtarlarımızı asla temizlemiyoruz ve onlara her zaman kirli ellerle dokunuyoruz. Onları kirli ceplerde tutma ve sık sık yere düşürme eğilimindeyiz. Sonuç olarak, anahtarlarımızla eve inanılmaz miktarda bulaşıcı bakteri getiriyoruz. Bu yüzden onları antiseptik mendillerle temizlemek çok önemlidir.
Kirli banyo karolarını düzenli temizleme rutininizi basitleştirmek için, her duştan sonra duş duvarlarınızı hızlıca silin. Banyonuzu kuru tutmak, bakteri, küf ve küf oluşumunu önlemenize yardımcı olur.
Süngeriniz mutfağınızdaki en kirli şey olabilir. Bulaşıkları, tencereleri ve kesme tahtalarını yıkamak ve dökülenleri ve kırıntıları silmek için kullanıyoruz. Bir süngeri dezenfekte etmenin en iyi yolu mikrodalgadır. Tamamen yıkayın ve ıslak süngeri bir ila iki dakika düşük güçte mikrodalgaya koyun. İşlemi dikkatlice izlediğinizden emin olun: Herhangi bir duman görürseniz mikrodalgayı hemen kapatın. Unutmayın: Metalik ovalama pedleri olan süngerler asla bu yöntem kullanılarak sterilize edilmemelidir.
Ertesi sabaha kadar kirli bulaşıkları lavaboda bırakmak, yıkamayı daha da zorlaştıran kötü bir alışkanlıktır. Bulaşık makinesi kullanıyorsanız, bulaşıklarınızı açmadan önce elle yıkamayın. Ve bir ipucu daha: bulaşıkları her yemekten hemen sonra yıkamak her zaman en iyisidir.
Kahve makineniz bakteri ve küf için bir yuvadır, bu nedenle her gün temizlemeniz gerekir. Bunun için kahve makinesini ayrı parçalara ayırmanız gerekir. Bu, kahveyi, öğütülmüş maddeleri ve yağı hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
Tahtadan kesme tahtaları kullanıyorsanız, birkaç dakika sirke ve su karışımına (1: 1) batırın. Bu numara, yüzeylerindeki bakteri ve mantarları öldürmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca kesme tahtalarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir. Bunun için yarım litre sıcak suda 1 çay kaşığı karbonat karışımı kullanın. Bu çözümü kesme tahtasının yüzeyine uygulayın. 5-10 dakika beklettikten sonra kesme tahtasını akan su altında yıkayın.
Uzun süre aynı makyaj fırçasını kullanırsanız, yüzünüze kolayca bulaşabilecek her türlü kötü bakteri ve mikrop barındırabilir. Bu nedenle, makyaj aletlerinizi her kullanımdan sonra ılık sabunlu suda temizlemek çok önemlidir.
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