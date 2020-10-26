Bakteri yuvası! Anahtarlar, bulaşık süngerleri...

Her gün temizlemeniz gereken 9 ev eşyasını bir araya getirdik. Sağlığınız için temizlenmeyi hak ediyorlar.

MUTFAK HAVLULARI

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bulaşık havlularının mutfaktaki en kirli yer olduğunu göstermiştir. Aynı şey banyonuzdaki küçük havlular için de geçerli. Günde birden fazla kullandığınız için çok çabuk kirleniyorlar. Bu yüzden mutfağınız ve banyo havlunuz birkaç günde bir, hatta geniş bir aileniz varsa her gün değiştirilmelidir.

ANAHTAR

Anahtarlar, asansör düğmelerinden daha fazla bakteri barındırır. Kural olarak, anahtarlarımızı asla temizlemiyoruz ve onlara her zaman kirli ellerle dokunuyoruz. Onları kirli ceplerde tutma ve sık sık yere düşürme eğilimindeyiz. Sonuç olarak, anahtarlarımızla eve inanılmaz miktarda bulaşıcı bakteri getiriyoruz. Bu yüzden onları antiseptik mendillerle temizlemek çok önemlidir.

BANYO KAROLARI

Kirli banyo karolarını düzenli temizleme rutininizi basitleştirmek için, her duştan sonra duş duvarlarınızı hızlıca silin. Banyonuzu kuru tutmak, bakteri, küf ve küf oluşumunu önlemenize yardımcı olur.