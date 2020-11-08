HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakü’de Şuşa zaferi kutlamaları devam ediyor

Bakü’de Şuşa zaferi kutlamaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 23:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması halk tarafından coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa kentini 28 yıl sonra geri almıştı.

Bakü’de Şuşa zaferi kutlamaları devam ediyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması halk tarafından coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa kentini 28 yıl sonra geri almıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Başkent Bakü’de Aliyev’in müjdeli haberi duyurmasının ardından sokağa çıkan halk, milli marş okuyarak, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları sallayarak, havai fişek atarak ve dans ederek tarihi zaferi gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Burdur'da 4 köy karantinaya alındıBurdur'da 4 köy karantinaya alındı
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci kaza! İki kardeşten acı haber
Burdur'da feci kaza! İki kardeşten acı haber
Aydın'da 2 bin 500 yıllık lahit keşfedildi! Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı
Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı! Tam 2 bin 500 yıllık
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
İzmir'den acı haber! AFAD depremdeki can kaybının 115'e yükseldiğini açıkladı
İzmir depreminde can kaybı yükseldi
Gaziantep'te kalabalık caddelerde sigara yasağı
Gaziantep'te kalabalık caddelerde sigara yasağı
Tokat'ta pancar yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı
Feci kaza! Karşı şeride geçerek devrildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.