Bakü’de Şuşa zaferi kutlamaları devam ediyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması halk tarafından coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa kentini 28 yıl sonra geri almıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Başkent Bakü’de Aliyev’in müjdeli haberi duyurmasının ardından sokağa çıkan halk, milli marş okuyarak, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları sallayarak, havai fişek atarak ve dans ederek tarihi zaferi gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutladı.



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