Bakü'de "Türk Dünyası Elçileri: Nesimi" sempozyumu

BAKÜ (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok ortak noktada buluştuğunu ve ortak noktaları, iş birlikleriyle daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Azerbaycan'da, Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden şair İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle "Uluslararası Türk Dünyası Elçileri: Nesimi" konulu sempozyum düzenlendi.

Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) katkılarıyla BDÜ'de düzenlenen sempozyumun açılışına üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BDÜ Rektörü Doç. Dr. Elçin Babayev, Türk dünyasının çok sayıda ortak değere sahip olduğunu söyleyerek bu değerlerin birlikte öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı.

Nesimi'nin de Türk dünyasının ortak değerlerinden biri olduğunun altını çizen Babayev, bir şair ve filozof olarak tarihte iz bırakan ve şiirlerini Türkçe yazan Nesimi ile gurur duyduklarını belirtti.