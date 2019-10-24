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Bakü'de "Türk Dünyası Elçileri: Nesimi" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız: - "Azerbaycan ve Türkiye arasında çok fazla ortak nokta var. Kardeş ülkeyle çalışmalar yaparak kültür birliğini ve ortaklıkları daha çok ön plana çıkartacağız"

BAKÜ (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok ortak noktada buluştuğunu ve ortak noktaları, iş birlikleriyle daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Azerbaycan'da, Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden şair İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle "Uluslararası Türk Dünyası Elçileri: Nesimi" konulu sempozyum düzenlendi.

Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) katkılarıyla BDÜ'de düzenlenen sempozyumun açılışına üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BDÜ Rektörü Doç. Dr. Elçin Babayev, Türk dünyasının çok sayıda ortak değere sahip olduğunu söyleyerek bu değerlerin birlikte öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı.

Nesimi'nin de Türk dünyasının ortak değerlerinden biri olduğunun altını çizen Babayev, bir şair ve filozof olarak tarihte iz bırakan ve şiirlerini Türkçe yazan Nesimi ile gurur duyduklarını belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız da Nesimi'nin, Kadı Burhaneddin ve Ahmedi ile 14. yüzyılda Türk dünyasının üç büyük şairinden biri olduğunu hatırlattı.

Yıldız, "Azerbaycan ve Türkiye arasında çok fazla ortak nokta var. Kardeş ülkeyle çalışmalar yaparak kültür birliğini ve ortaklıkları daha çok ön plana çıkartacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Nihat Büyükbaş da Türk dünyasında eğitim ve bilimsel araştırmalar konusundaki bazı sorunlara dikkat çekerek Türk ve Azerbaycan üniversiteleri arasında daha sıkı iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Büyükbaş, iki ülke arasında eğitim ve kültürel iş birliğinin Türk dünyasına önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de Azerbaycan'da yaptıkları proje ve faaliyetlerden bahsederek kültürel organizasyonların desteklenmesine de büyük önem verdiklerini dile getirdi.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat da Sovyetler döneminde Türkiye ve Azerbaycan arasında 70 yıllık bir kopukluk dönemi yaşandığını, iş adamları olarak bu kopukluğun giderilmesi için kendilerine büyük vazifelerin düştüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Tasavvuf şiiri ve Nesimi" başlıklı bir konuşma yaptığı sempozyum, Nesimi'ye ilişkin çeşitli sunumlarla devam etti.

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