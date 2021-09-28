Şekerlenmeye son! İşte bal ve reçellerin şekerlenmesini önleyecek pratik yöntemler

Bal ve reçeller maliyeti yüksek, değerli besinlerden. Dolayısıyla yoğun emeklerle hazırlanan bu kahvaltılıkları doğru muhafaza etmek son derece önemli. Aksi halde şekerlenerek tatları bozulabilir. İşte bal ve reçellerin şekerlenmesini önleyecek ipuçları...
İlk yapmanız gereken şey, reçel ve balı cam kavanozlara koymak. Kavanozun kapağının da iyi kapandığından emin olmalısınız. Ayrıca bu ürünler buzdolabında da muhafaza edilmemeli. Buzdolabına konan reçel ve bal donmaya başlar. Bu durum bir süre sonra şekerlenmeye yol açabilir. Dolayısıyla bu ürünler ağzı sıkıca kapalı cam kavanozda, güneş görmeyen, açık ve serin bir ortamda muhafaza edilmeli.
Reçellerin şekerlenmesini önlemek için henüz pişirme aşamasındayken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Reçelin suyu bu noktalardan en önemlisi. Su miktarını doğru ayarlamak gerekir. Reçeliniz ne çok sulu ne de çok yoğun olmamalı. Unutmayın ki, tam kıvamında olan bir reçel kolay kolay şekerlenmez. Reçele koyacağınız su miktarını doğru bir şekilde ayarlamak için pişirme aşamasında çok fazla su koymayın ve reçel kaynamaya başladıktan sonra bir kaşık yardımıyla damlatarak kıvamını kontrol edin. Bir diğer önemli nokta ise reçelin piştikten sonra kavanozlara doldurulması. Kavanozların kapaklarını reçel soğuduktan sonra sıkıca kapatmalısınız.
Bu sorunu çözecek en iyi araç sıcak su.
Bir pişirme kabına su doldurun.
Şekerlenen bal ve reçel kavanozlarını kabın içerisine oturtun.
İçi su dolu kabı ocağa koyun.
Su kaynamaya başladığında ocağın altını kısın.
Bir süre sonra reçel ya da balınızın ilk günkü görüntüsüne döndüğünü görebilirsiniz.
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