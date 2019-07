Ticari kaygılar gözetmeden yürütülen proje kapsamında farklı yaşlardan çocuklara, her gün sabah ve öğle yemeği ikram ediliyor.

Aşevine, Balat bölgesinde yaşayan çocukların geldiğine dikkati çeken Nebioğlu, 4 aylık bebekten 18 yaşa kadar her yaşta çocuğun bazen aileleriyle bazen de arkadaşlarıyla gün içerisinde buraya aşevine geldiğini belirtti.

Nebioğlu, "iyilik evi"nin bir ticarethane olmadığına vurgu yaparak, "Ben olmasını istemedim, istemiyorum da... 68 çocuğumuz var. Her sabah ücretsiz bir şekilde çorba içip, öğlen yemeklerini yiyorlar." dedi.

- "Buraya her yerden gönüllüler geliyor"

Minik Kalpler Aşevi'nin girişinde "paylaş kurtul" adında bir sandık açıklarını aktaran Nebioğlu, bu sandıktan mahalle sakinleri başta olmak üzere ihtiyacı olan herkesin kıyafet alabildiğini söyledi.

Nebioğlu, her meslekten gönüllü insanların çocuklara eğitim verdiğine değinerek, "Türkiye'nin her yerinden yardım geldiği gibi pek çok insan da sağ olsun kendi yeteneklerini bilgilerini buradaki çocuklarla gönüllü bir şekilde paylaşıyor. Mesela çok fazla öğrenci geliyor buradaki çocuklara İngilizce, matematik, resim gibi dersler veriyor. Bir beden eğitmeni hocamız haftada iki gün çocukların spor becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Yani sadece maddi değil burada her türlü insan bu çocuklara destek olabilir." şeklinde konuştu.

- "Minik Kalpler ismini çocuklar koydu"

Balat Minik Kalpler Çocuk İyilik ve Aşevi'nin herkesin ziyaretine açık olduğunu aktaran Nebioğlu, "İkinci katta çocuklara ait bir kütüphane var, kitap okusunlar, ders çalışsınlar diye. Başardık, geliyorlar ödevlerini burada yapıyorlar. Üçüncü kat ise sizlere ait. Gelen misafirlere çay, kahve, kahvaltı ikramımız var, onlardan bir ücret talep etmiyoruz. Kim içinden ne geliyorsa çorba için onu veriyor. Vermese de olur." ifadelerini kullandı.