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Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K.

Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. (41), Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkondan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait'i (24) sokakta kovalayarak boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, hamile olan Siham K., olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K., güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uygulaması, ölümle tehdit etmesi ve sürekli hakaret etmesi iddiasıyla bir süre önce şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı.
Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nın annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören kadın, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.
BIÇAKLA KOVALADI
Rajae Ait, çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan, güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan, bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etti.
SALDIRGAN KAÇTI
Saldırgan, güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçağı da yanına alıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rajae Ait için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü. Rajae Ait'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Polis ekipleri Ercan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladıBaldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladıBaldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladıBaldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladı

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